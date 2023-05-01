Более 81% иркутян заявили, что трудовые права работников в городе нарушаются

Аналитики SuperJob провели исследование в преддверии Дня Весны и Труда и пришли к выводы, что большинство жителей Иркутска считают, что трудовые права работников в городе нарушаются. Результаты есть у SIA.RU.

«1 Мая как день борьбы трудящихся за свои права стал отмечаться еще в конце XIX века, но и сегодня большинство иркутян – 81% – убеждены, что права работников нарушаются и за них нужно бороться. Лишь 7% считают, что сейчас в этом нет необходимости», – рассказали специалисты.

Видят несправедливость в трудовых отношениях чаще мужчины – 85%, среди женщин таких 74%. Тех, кто констатирует нарушение прав работников, больше среди людей поколения старше 34 лет – 88% против 81%, а также граждан с высоким доходом – 83%.

Только 31% иркутян никогда не сталкивались с необходимостью отстаивать свои права как работника. Разрешать трудовой спор самостоятельно доводилось 41% опрошенных, обращаться в суд или в Государственную инспекцию труда – каждому девятому, или 11%.

Еще 16%, столкнувшись с нарушением трудового законодательства, не отстаивали свою позицию. Женщины реже мужчин жалуются на нарушение своих трудовых прав и чаще отказываются бороться с несправедливостью.