Игорь Кобзев обратился к Владимиру Путину для решения вопроса по экспорту угля

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев направил письмо (есть в редакции SIA.RU) в адрес президента России Владимира Путина, в котором просит помочь с решением вопроса экспорта угля. По мнению главы региона, необходимо увеличить квоту региона на отгрузку угля на экспорт в восточном направлении в два раза, до 3,5 тонн. Сами угольщики говорят, что в настоящее время перевозят только 27% от экспортных планов. Это грозит социальными проблемами в моногородах Иркутской области.

Сейчас предприятия угольной промышленности, от стабильной работы которых зависит экономика моногородов Черемхово, Усолье-Сибирского и пострадавшего от наводнения Тулуна, испытывают значительные сложности с отправкой грузов.

– Решением ситуации с существующими логистическими ограничениями занимаюсь лично. <…> От этого зависит экономика трёх моногородов региона и работа почти 4 тысяч человек, – сообщил Игорь Кобзев.

По мнению правительства региона, решить проблему может соглашение с РЖД, в котором будет закреплен гарантированный объем перевозки угля в восточном направлении не ниже 3,5 млн тонн в год. В настоящее время утвержденный индикативный план-график вывоза топлива на восток в 2023 году максимально низкий за последнюю пятилетку – общий объем составляет всего 1,5 млн тонн, это чуть больше четверти экспортных планов грузоотправителей, Это грозит «высоким социальным напряжением в моногородах» и «может привести к сокращению занятости», говорится в письме губернатора.

Напомним, проблемы с поставками российского угля в восточном направлении связаны с ограничениями пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. Первой о проблемах экспортеров-угольщиков в регионе сообщала Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная организация Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности. В письме Игорю Кобзеву профсоюз называет механизм распределения экспортных квот «непрозрачным и несправедливым» и требует его пересмотра. Иначе «это может привести к необратимым тяжелым последствиям для многотысячного коллектива основного производителя угля в регионе, компании Востстибуголь (КВСУ), и негативно сказаться сразу на нескольких населенных пунктах, жизнь которых напрямую зависит от стабильной работы КВСУ», говорится в письме.

Так, по данным профсоюзов, в марте 2023 года квота для всей Иркутской области на вывоз угля в восточном направлении была установлена в размере 58,5 тысячи тонн, из которых на долю КВСУ сначала приходилось только 8% (4,7 тысячи тонн), затем дополнительно было согласовано еще 27,9 тысяч тонн.

В апреле ситуация изменилась незначительно – на долю КВСУ выделено меньше половины квоты, определенной для Приангарья в размере 236,7 тысячи тонн. КВСУ «досталось» 113,5 тысячи тонн, или 38%. По мнению Росуглепрофа, такая ситуация ставит под угрозу социальные проекты Востсибугля, инвестиции на которые компания получала от экспортных поставок. Для стабильной работы КВСУ требуется гарантированный вывоз угля на восток в объеме не менее 250 тысяч тонн в месяц.

Инициативу профсоюзов поддержали представители рабочих советов предприятия, они также написали обращение на главу региона и предупредили, что если вопрос не решится, это грозит сокращением персонала компании.

– Хотя «Востсибуголь» не является единственным лицензированным угледобывающим предприятием, расположенным на территории Иркутской области, для которого выделяются экспортные квоты, однако компания является самой социально ориентированной и обеспечивает устойчивое функционирование объектов экономики региона, – говорится в обращении. – Другие угледобывающие предприятия Иркутской области, не являющиеся системообразующими и не выполняющие социальные обязательства в объеме, равном отчислениям нашей компании, осуществляют поставки угля только на высоко маржинальное экспортное направление. При этом ОАО «РЖД» устанавливает для них несоизмеримо больший объем экспортных квот, чем для нашей компании. Такой подход к распределению экспортных квот на вывоз угля мы, работники компании, вполне обоснованно считаем несправедливым. Сохранение данного подхода в дальнейшем неизбежно повлечет за собой потерю рентабельности, простой и сокращение персонала на предприятии, а также негативно отразится на выполнении социальных обязательств компании.