Шесть вузов Иркутской области вошли в число лучших в России

Молодежное направление и служба исследований hh.ru представляют Рейтинг лучших российских вузов в 2023 году. В него вошли высшие учебные заведения, выпускающие самых востребованных и успешных специалистов на рынке труда. В число лучших попали, в том числе, 6 вузов из Иркутской области.

В Рейтинг лучших российских вузов, организованный молодежным направлением и службой исследований hh.ru, в 2023 году вошли 405 вузов страны. При оценке учитывались такие факторы, как популярность вуза в регионе, востребованность выпускников вуза у работодателей, уровень ожидаемых зарплат выпускников и др.

В Рейтинг-2023 вошли шесть вузов из Иркутской области, причем три из них стали участниками топа-100, это Байкальский государственный университет (БГУ) – 29 место, Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) – 49 место, Иркутский государственный университет (ИГУ) – 60 место. Любопытно, что при этом по востребованности выпускников вуза у работодателей лидерами в Иркутской области стали Байкальский государственный университет (16,1 баллов) и Иркутский государственный университет (14,6 баллов).

Среди вузов Сибири наиболее высокие позиции в Рейтинге у Национального исследовательского Томского государственного университета (ТГУ) – 6 место. Причем за год, по сравнению с результатами Рейтинга в 2022 году, позиции данного вуза выросли на +24 пункта.

Высшие учебные заведения Иркутской области, вошедшие в Рейтинг вузов России в 2023 году (полная версия рейтинга доступна по ссылке)

Место в 2023 году Название вуза Общий балл Востребованность выпускников вуза у работодателей Средняя ожидаемая зарплата выпускников, руб. 29 БГУ – Байкальский государственный университет 103,7 16,1 40 000 49 ИРНИТУ – Иркутский национальный исследовательский технический университет 103,0 9,3 50 000 60 ИГУ – Иркутский государственный университет 102,6 14,6 40 000 326 ИрГУПС – Иркутский государственный университет путей сообщения 98,0 10,4 40 000 357 ИГМУ – Иркутский государственный медицинский университет 97,4 4,6 50 000 408 БрГУ – Братский государственный университет 95,3 6,4 40 000

В десятку лучших вузов страны, выпускающих самых востребованных и успешных специалистов на рынке труда вошли Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва), РАНХиГС (Москва), Университет «Синергия» (Москва), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Санкт-Петербург), Казанский (Приволжский) федеральный университет (Республика Татарстан) и др. А Национальный исследовательский Томский государственный университет стал единственным сибирским вузом, который вошел в топ-10.

«Рейтинг вузов 2023 года отражает серьезные и структурные изменения, происходящие в экономике в целом, в сфере образования и на рынке труда в течение последнего года. Динамика позиций ряда вузов в текущем году также говорит о том, насколько сильно, особенно в регионах, меняются потребности работодателей к качеству образования выпускников. При этом, пятерка вузов-лидеров выглядит относительно стабильной в течение последних лет», – комментирует Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления hh.ru.