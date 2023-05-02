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Активность бронирования отелей на Байкале в преддверии майских праздников выросла

Хотя в целом потребительский спрос в Иркутской области остаётся сдержанным, в некоторых сегментах – туризме и общепите – фиксируется оживление, говорится в отчете Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». Эксперты Бака России связывают это с увеличением турпотока на Байкал.

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«Владельцы туристических баз, отелей и гостевых домиков на берегах Байкала в Иркутской области отметили, что в отличие от прошлого года, в 2023-м туристы активнее бронировали номера на майские праздники и выходные в июне. Возросший спрос отметили и представители заведений общепита, расположенных как на побережье Байкала, так и в областном центре», — рассказал управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

Помимо туристической отрасли, в доклад включена информация об авторынке Сибири. По оценкам его участников, продажи новых автомобилей за год упали практически на 60%. Между тем, многие сибирские автодилеры перешли на сотрудничество с китайскими автозаводами. И в дальнейших планах дилерских центров расширять присутствие марок из Поднебесной во всех регионах Сибири.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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