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Доступ к данным о геологоразведке упростят добывающим компаниям

Стоимость госпроекта составит 20 млрд рублей. Об этом узнали «Известия».

В России создадут цифровую систему геологических данных. Разработать финансово-экономическое обоснование такой меры первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко поручил Роснедрам, Минцифры, Минфину и Минэкономразвития.

В документе указано, что финансирование создания системы будет концессионным, то есть на средства инвесторов. По словам источника в госорганах, Валерий Сидоренко поручал проработать этот вопрос еще в декабре прошлого года, но Минфин выступил против выделения средств из бюджета. По оценке Роснедр, работа по оцифровке геологических данных и создание необходимой инфраструктуры обойдутся в 20 млрд рублей до 2025 года, следует из материалов ведомства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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