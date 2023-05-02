Какая продукция окажется на «российских полках»?

Торговые сети обяжут создать полки с отечественными непродовольственными товарами. Это следует из пояснительной записки законопроекта депутатов фракции «Единая Россия» в Госдуме и Минпромторга, которая имеется в распоряжении «Известий».

Документом вносятся поправки в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ».

«Законопроект разработан в целях повышения конкурентоспособности российских потребительских товаров и ускоренного технологического развития страны. Для этого вводится понятие «товары российского происхождения», а также устанавливается их обязательная доля по разным наименованиям, определяемая Минпромторгом», – говорится в пояснительной записке.

Там уточняется, что уполномоченный орган будет определять перечень продукции, которая должна быть представлена на «российской полке», а также ее долю в объеме товаров данного наименования.

«Это позволит создать гибкий механизм координации участников отрасли. Порядок определения и изменения количества и (или) долей торговых наименований (артикулов) товаров российского происхождения будет определяться правительством», – отмечается в документе.