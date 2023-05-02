Митинг ко Дню весны и труда прошел 1 мая в Иркутске у стелы «Город трудовой доблести»

Участие в мероприятии приняли губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Иркутска Руслан Болотов, представители городской Думы, ветеранских, патриотических, молодежных, детских, общественных организаций и горожане. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Первомай всегда символизировал уважение к настоящим труженикам. Эти дни отмечены особым чувством сопричастности к общему делу развития России. Упорный труд – основа процветания любого общества. Недаром столица Иркутской области с гордостью несёт звание «Город трудовой доблести». Иркутяне внесли большой вклад в Великую Победу, проявив подлинный героизм и в тылу. Жители Приангарья трудились не покладая рук. Воинский подвиг и героический труд наших земляков и по сей день служат нам примером самоотверженности и патриотизма, – говорит Игорь Кобзев.

На митинге отмечен вклад нескольких поколений в развитие Иркутской области и России – это и труженики тыла, и участники комсомольских строек, и современная молодежь, и все те, кто работал и работает на благо страны.

Напомним, что звание «Город трудовой доблести» Иркутску присвоено указом президента Российской Федерации 2 июля 2020 года. Таким образом отмечен весомый вклад иркутян в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 1 октября 2022 года в столице региона на транспортной развязке плотины ГЭС была торжественно открыта стела «Город трудовой доблести».