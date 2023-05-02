Более 3 млн рублей выплатит "Иркутскэнергосбыту" руководитель «Усольского коммунального управления»

По решению суда менеджер привлечен к субсидиарной ответственности, когда долги выплачивают руководители компании или её владельцы.

– С 2015 по 2016 год коммунальная компания накопила долг перед энергетиками, а спустя несколько лет, в 2019, была признана банкротом. Ответственность за это возложена на экс-руководителя «Усольского коммунального управления». Причиной банкротства послужили неверные управленческие решения и отсутствие со стороны руководителя организации попыток взыскать задолженность с потребителей, – говорится в сообщении "Иркутскэнергосбыта".

Во время процедуры банкротства мужчина отказывался сотрудничать с временным управляющим: не предоставлял бухгалтерские документы, сведения об активах и подозрительных сделках. Управленец даже пытался перерегистрировать общество в другом городе, чтобы усложнить контроль за конкурсным производством.

В настоящее время возбуждены дела о банкротстве уже в других организациях, где предприимчивый менеджер является одним из руководителей. В случае, если и в этот раз будет установлено, что он препятствовал требованиям кредиторов, его вновь привлекут к ответственности.