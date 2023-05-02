Ипотека идет в рост за счет вторичного жилья – Алексей Лейпи, «Домклик»

Программы господдержки работают уже не так эффективно, как раньше, и сейчас в лидерах – вторичка, рассказал изданию BMF.RU Алексей Лейпи, исполняющий обязанности директора «Домклик».

Если интерес к покупке новостроек у россиян падает, то снижается спрос к получению ипотечных кредитов на новое жилье. При этом активно развивается интерес к ипотеке на вторичку и ИЖС.

«Начнем с того, что на протяжении всего первого квартала мы наблюдали, как укрепляется ипотечный рынок. Выдачи в первом квартале составили порядка 103,5 тысячи кредитов на сумму более чем 330 млрд рублей. Сумма говорит о том, что рынок себя чувствует очень хорошо и уверенно идет вперед», – говорит Алексей Лейпи.