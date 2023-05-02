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НРА подтвердило рейтинг Дальневосточного банка и улучшило прогноз

Национальное Рейтинговое Агентство подтвердило кредитный рейтинг АО «Дальневосточный банк» на уровне «ВBB|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации. Прогноз по рейтингу улучшен со «стабильного» до «позитивного».

Дальневосточный банк – один из ведущих российских региональных универсальных банков, специализирующийся на обслуживании частных и корпоративных клиентов. По мнению экспертов Агентства, он демонстрирует существенно более высокие по сравнению с минимальными требованиями значения нормативов достаточности капитала и располагает необходимым запасом капитала для текущей деятельности, дальнейшего роста объемов бизнеса.

При этом у банка существенный объем инвестиционного портфеля ценных бумаг высокого кредитного качества. Агентство отметило, что банк обладает устойчивой ресурсной, а также стабильной клиентской базой, которая представлена якорными стратегическими клиентами, компаниями малого и среднего бизнеса.

Качество активов банка оценивается экспертами как хорошее, с достаточным уровнем диверсификации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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