НРА подтвердило рейтинг Дальневосточного банка и улучшило прогноз

Национальное Рейтинговое Агентство подтвердило кредитный рейтинг АО «Дальневосточный банк» на уровне «ВBB|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации. Прогноз по рейтингу улучшен со «стабильного» до «позитивного».

Дальневосточный банк – один из ведущих российских региональных универсальных банков, специализирующийся на обслуживании частных и корпоративных клиентов. По мнению экспертов Агентства, он демонстрирует существенно более высокие по сравнению с минимальными требованиями значения нормативов достаточности капитала и располагает необходимым запасом капитала для текущей деятельности, дальнейшего роста объемов бизнеса.

При этом у банка существенный объем инвестиционного портфеля ценных бумаг высокого кредитного качества. Агентство отметило, что банк обладает устойчивой ресурсной, а также стабильной клиентской базой, которая представлена якорными стратегическими клиентами, компаниями малого и среднего бизнеса.

Качество активов банка оценивается экспертами как хорошее, с достаточным уровнем диверсификации.