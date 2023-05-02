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Банк Уралсиб опубликовал список городов дистанционного обслуживания для бизнеса

В этом списке 17 российских городов.

– Банк Уралсиб обладает разветвленной сетью офисов: мы успешно работаем в 45 регионах страны. Но пришло время расширять географию. Теперь мы готовы обеспечить предпринимателям качественный банковский сервис даже там, где наши офисы отсутствуют, – говорится в сообщении банка. – Мы запустили удаленное обслуживание малого бизнеса в новых городах. В них нет физических офисов, но работают Центры дистанционного обслуживания. Специалисты проконсультируют вас по продуктам и услугам банка, а выездные менеджеры помогут оформить документы – в удобное время и в удобном месте. В городах удаленного обслуживания можно открыть счет или депозит, подключить эквайринг и получить бизнес-карту. Все привычные операции вы сможете совершать в удобном и безопасном интернет-банке или приложении Уралсиб Бизнес Онлайн.

С 2 мая Банк Уралсиб предоставляет услуги дистанционного обслуживания в следующих городах: 

  1. Астрахань
  2. Балашиха
  3. Железнодорожный
  4. Иваново
  5. Йошкар-Ола
  6. Калуга
  7. Киров
  8. Кострома
  9. Курск
  10. Мурманск
  11. Оренбург
  12. Псков
  13. Реутов
  14. Саранск
  15. Чебоксары
  16. Сыктывкар
  17. Тольятти

/ Сибирское Информационное Агентство /
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