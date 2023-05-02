Банк Уралсиб опубликовал список городов дистанционного обслуживания для бизнеса

В этом списке 17 российских городов.

– Банк Уралсиб обладает разветвленной сетью офисов: мы успешно работаем в 45 регионах страны. Но пришло время расширять географию. Теперь мы готовы обеспечить предпринимателям качественный банковский сервис даже там, где наши офисы отсутствуют, – говорится в сообщении банка. – Мы запустили удаленное обслуживание малого бизнеса в новых городах. В них нет физических офисов, но работают Центры дистанционного обслуживания. Специалисты проконсультируют вас по продуктам и услугам банка, а выездные менеджеры помогут оформить документы – в удобное время и в удобном месте. В городах удаленного обслуживания можно открыть счет или депозит, подключить эквайринг и получить бизнес-карту. Все привычные операции вы сможете совершать в удобном и безопасном интернет-банке или приложении Уралсиб Бизнес Онлайн.

С 2 мая Банк Уралсиб предоставляет услуги дистанционного обслуживания в следующих городах: