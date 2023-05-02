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Реалист Банк отчитался о прибыли в 2022 году

Реалист Банк отчитался о прибыли в размере 0,6 млрд рублей в 2022 году. Финансовый результат банка увеличился на 27% по сравнению с 2021 годом, ROE за 2022 составил 12,4%. Собственные средства выросли на 13% и составили 4,5 млрд рублей.

Нетто активы Реалист Банка увеличились на 27.7% и составили более 24 млрд рублей на 1 января 2023 года. Чистая ссудная задолженность выросла на 22%, а средства корпоративных клиентов выросли на 29%. Портфель банковских гарантий вырос на 10.6% и составил почти 20 млрд рублей.

Основными драйверами развития Реалист Банка в 2022 году Стала работа с бизнес-направлениями: банк сосредоточился на развитии лизинговых продуктов, кредитовании МСБ и гарантийном бизнесе. В 2023 году мы планируем усилить свои показатели за счет новых направлений: факторинговых продуктов для внутреннего и внешнего рынка, а также работы с крупными корпоративными клиентами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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