РСХБ и Росприроднадзор проведут серию мероприятий по очистке прибрежных территорий

Россельхозбанк и Росприроднадзор реализуют серию экологических мероприятий, направленных на охрану водных объектов и их экосистем. Данные мероприятия являются совместными экологическими инициативами, реализуемыми Фонд «Экология» и Росприроднадзором в 2023 году.

В рамках реализации Плана совместных экологических инициатив РСХБ и Росприроднадзора, утвержденных на очередном заседании Попечительского Совета Фонда «Экология» Россельхозбанка, с апреля по сентябрь 2023 года пройдут мероприятия по очистке прибрежных зон от бытового мусора, отходов и пластика. Кроме этого, планируется установка скамеек и урн для мусора, сделанных из переработанного пластика, забор проб воды и донных отложений, а также размещение плакатов, мотивирующих заботиться об окружающей среде.

В 2023 году запланированы мероприятия в 13 субъектах Российской Федерации: от Краснодарского края до Новосибирской области. Силами волонтеров, в числе которых сотрудники Росприроднадзора, РСХБ, Фонда «Экология» и представители региональных органов власти, планируется провести очистку территории рек Дон, Волга, Иртыш, Тобол, на Черное море, берега Силикатных озер Липецкой области и Финского залива. Всего за время проведения мероприятий в 2023 году ожидается участие около 1 000 человек, планируется собрать около 20 тонн мусора.

В 2022 году РСХБ и Росприроднадзором уже был реализован проект по очистке прибрежных территорий водоемов на юге России. В ходе экологических мероприятий проекта волонтеры, в числе которых были также сотрудники региональных представительств Росприроднадзора, Россельхозбанка и сотрудники Фонда «Экология», собрали 4 тонны мусора, включая пластик.

Первое мероприятие в этом году прошло 26 апреля в Ростовской области, которая принимала волонтеров РСХБ и Росприроднадзора уже второй раз. Более 50 участников мероприятия привели в порядок пляж хутора Алитуб. Они собрали, отсортировали и вывезли около одной тонны мусора, установили стенды с призывами соблюдать чистоту, взяли пробу воды из реки Дон.

«Привлечение внимания к охране водных объектов, улучшение качества водных ресурсов и повышение экологической грамотности среди населения страны крайне важно. Россия водой, действительно, богата. И возможно, именно поэтому до сих пор сохраняется иллюзия, что она будет всегда доступной и чистой, и как природный ресурс ее считать не привыкли. Хотя если взглянуть в наши повседневные чеки, вода уже дороже бензина. Ежегодно нами забирается около 2 процентов возобновляемых запасов, а еще ряд регионов испытывает дефицит воды.

Благодаря нашим экопроектам по очистке прибрежных зон мы даем возможность людям буквально прикоснуться к проблеме и, при этом, показываем, как быстро ситуация меняется к лучшему, если начинаешь что-то реально делать. Экологическое волонтерство – хороший способ позаботиться о природе и внести свой личный вклад в общее дело. Проактивность, мотивированность, реальные дела – это девиз и задачи нашего экологического движения РСХБ» - подчеркнул Председатель Правления Банка Борис Листов.

«Все понимают, что следить за чистотой воды просто необходимо. И очень хорошо, что жители близлежащих к водоемам мест могут сами поучаствовать в очистке берегов, облагородить территорию. Заботиться об окружающей среде в современном мире – модно и престижно. По запасам пресной воды в мире мы занимаем второе место после Бразилии. Берега многих наших рек густо населены. И их оздоровление фактически улучшит уровень жизни граждан России. Вода - новая нефть», - напомнила Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова,

Российская Федерация продолжит оздоровление значимых национальных водных объектов. Согласно ранее обозначенному плану по спасению природных богатств федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», реализуемому в рамках нацпроекта «Экология» на всей территории России, к концу 2024 года общая площадь восстановленных озер и водохранилищ составит 23,5 тыс. га. Экологический эффект смогут почувствовать на себе более 12 млн человек, проживающих на прилегающей к водоемам территории. Всего общая акватория РФ составляет 8,6 млн км².

Как отметил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» принять участие в экологических инициативах стало ещё проще. В 2023 году Россельхозбанк выпустил «ЭкоКарту», от транзакции по которой осуществляются отчисления в Фонд «Экология» для реализации экологических акций.