Иркутская область заняла 49 место в России по объему ввода жилья

В расчете на одного человека в прошлом году в регионе ввели по 0,5 кв. м.

Согласно данным рейтинга РИА Новости, в прошлом году застройщики ввели в Приангарье 1,2 млн кв. метров жилья – на 4% больше, чем в 2021-м. Обеспеченность жилой недвижимостью в регионе составляет 26,4 кв. метров на человека.

Соседние регионы – Бурятия, Красноярский край и Новосибирская область заняли 76, 57, и 15 места.

По данным Росстата, объем ввода жилья составил 102,71 млн квадратных метров, что на 11% выше, чем в 2021 году. Эксперты отмечают, что выросли темпы сдачи многоквартирных домов (плюс 4,1%), и жилых домов, построенных населением (плюс 11%). В пересчете на одного жителя России было введено 0,701 кв. метра жилья, но диапазон значений показателя в российских регионах очень широк и отличается в разы.