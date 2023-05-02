Банк «Открытие» обновил «Подушку безопасности»

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») совместно с партнером «Д2 Страхование» расширил возможности программы «Подушка безопасности». Теперь программа покрывает больший набор актуальных рисков, которые могут привести к временной утрате трудоспособности. Кроме того, увеличен размер страховой суммы при ДТП, несчастном случае и потере работы.

Комплексный страховой продукт «Подушка безопасности» покрывает риски потери общей трудоспособности или ухудшения здоровья в результате несчастного случая и ДТП, а также защищает от возможных негативных ситуаций, связанных с недобровольной потерей работы. Выплаты, в частности, предусмотрены по причине ликвидации организации, увольнения по сокращению штата и при расторжении трудового договора по соглашению сторон. По выбору клиента в страховой пакет можно включить возмещение расходов при размещении резюме на сайте HeadHunter и оплату курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

В обновлённой программе клиентам доступны два вида тарифов – «Стандарт» и «Комфорт». В зависимости от тарифа автовладельцы, временно лишившиеся заработков, могут получить выплату до 210 тыс. рублей, а также до 200 тыс. рублей в случае получения травмы при ДТП или несчастном случае. Максимальная сумма выплат для застрахованных составит 410 тыс. рублей. Дополнительно в программу включена юридическая поддержка, включающая три бесплатные юридические консультации онлайн.

Стоимость страхового полиса варьируется от 5,8 тыс. до 20,1 тыс. рублей в зависимости от срока и тарифа страхования. Максимальный период выплат по одному страховому случаю составляет три года. Полис доступен женщина в возрасте от 18 до 64 лет для женщин, мужчинам — от 18 до 59 лет. Приобрести «Подушку безопасности» можно в центрах автобизнеса банка «Открытие» в 78 городах присутствия.

Подробнее с обновленными условиями программы «Подушка безопасности» можно ознакомиться на сайте банка.