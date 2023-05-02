“РТ-НЭО” начал массово списывать долги с банковских карт иркутян за вывоз ТКО

Потребители услуги “РТ-НЭО Иркутск” массово столкнулись со списанием денежных средств с банковских карт и счетов. Региональный оператор начал активно собирать долги за вывоз ТКО. Сейчас в должниках компании числится более 200 тысяч потребителей.

В “РТ-НЭО Иркутск” поясняют, что откладывали это решение до последнего, компания проводила множество акций по списанию долгов. Однако "принудительное взыскание долгов – это единственный метод, который позволит оказывать услугу по вывозу ТКО бесперебойно и выполнять все обязательства по строительству новых объектов", говорится в сообщении компании.

В настоящий момент около 210 тысяч потребителей услуг “РТ-НЭО Иркутск” имеют задолженность. Ежемесячно суд направляет около 30 тысяч судебных приказов и исков должникам. Чтобы исключить риск блокировки счетов и карт, не допустить неожиданных списаний денежных средств и ошибочных начислений. “РТ-НЭО Иркутск” рекомендует обратиться к регопертору для выяснения суммы, статуса и корректности задолженности.