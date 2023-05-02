Трудовая миграция в России достигла восьмилетнего минимума

Численность россиян, работающих за пределами родного региона, в прошлом году уменьшилась относительно 2021-го на 7,4%, или на 210 тыс. Всего в 2022-м ради работы переехало 2,6 млн, сообщают «Известия» со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Ниже показатель был только семь лет назад, в 2015-м, во время валютного кризиса – тогда он составлял 2,4 млн.

Согласно подсчетам, во время карантинных ограничений в 2020-м межрегиональная трудовая миграция снизилась всего на 5,2%, до 2,8 млн человек. Затем, в следующем году, на волне постковидного роста экономики люди стали чаще переезжать. Однако в 2022-м уже на фоне снижения экономической активности количество таких перемещений сократилось.

– Среди покидающих свой регион ради заработков выше доля молодежи, в то время как люди старше 45 лет гораздо меньше готовы к переездам. Мужчины уезжают чаще, чем женщины. Типичный портрет внутрироссийского трудового мигранта – специалист с высшим образованием или квалифицированный рабочий, – рассказала президент FinExpertiza Елена Трубникова.