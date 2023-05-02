70% покупателей берут «малогабаритки» для собственного проживания

Как правило, их площадь не превышает 35 кв. м. Об этом «Известиям» рассказали аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По данным аналитиков, спрос на такие объекты на вторичном рынке в сравнении с I кварталом 2022 года сохранился на высоком уровне, а предложение выросло на 7%. Средняя стоимость малогабаритных лотов, находящихся в реализации компании, составляет 4 млн рублей за апартаменты, и 7 млн рублей за жилые студии и квартиры.

Также аналитики рассказали, что основными покупателями лотов небольшой площади являются: