Школьники из Иркутска стали суперфиналистами Российского водного конкурса

Десятиклассники Егор Зеленков из лицея ИГУ и Ксения Колосова из школы №75 стали суперфиналистами Российского открытого молодежного водного конкурса. Они представили проект «Исследование экологического состояния и определение качества воды реки Большая Кузьмиха». Об этом рассказали в мэрии.

Фото с сайта мэрии Иркутска

Старшеклассники являются участниками объединения «Водная экология Байкальского региона» Дворца детского и юношеского творчества Иркутска. Егор и Ксения победили на региональном этапе и вышли в финал. По итогам отбора суперфиналистами признаны 24 работы. Иркутяне получили дипломы и примут участие в научной экспедиции на Байкале.

Церемония награждения победителей и призеров прошла в Москве. В этом году заявки подали 1665 школьников и студентов из 80 регионов России, а также из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Туркменистана, Узбекистана и других стран. Всего было представлено более 1450 работ.