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Мнения россиян по поводу запрета сервисов аренды электросамокатов разделились

Почти 90% парижан проголосовали против работы сервисов по аренде электросамокатов в столице Франции. В нашей стране подобной категоричности не наблюдается. Сервис по поиску работы SuperJob решил узнать, как к сервисам кикшеринга относятся в России. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, проживающие в населенных пунктах, где есть сервисы аренды электросамокатов.

37% россиян считают, что сервисы аренды электросамокатов следует запретить. Основные нарекания: отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей, которую создают пользователи сервисов кикшеринга.

1 из 3 опрошенных против запретов: «Запрещать смысла не вижу, следует отрегулировать ПДД». Власти услышали: с 1 марта в России вступили в силу новые ПДД, согласно которым электросамокаты приравнены к транспортным средствам.

Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет чаще остальных выступали за запрет работы сервисов аренды электросамкатов (41%). Противников же подобного решения больше всего среди россиян моложе 34 лет (46%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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