Сбербанк предлагает бизнесу получить токен для ЭП ФНС бесплатно

Клиенты, которые открывают расчётный счет в Сбере и оформляют электронную подпись от Удостоверяющего центра ФНС России, получают токен (USB-носитель для ключа электронной подписи) бесплатно. Акция «Токен за 0 рублей» действует до 31 июля 2023 года включительно. В ней могут принять участие индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Электронную подпись от Удостоверяющего центра ФНС России можно получить двумя способами: в инспекции налоговой службы или через доверенных лиц ведомства. Сбербанк является первым доверенным лицом Удостоверяющего центра ФНС России.

При этом электронную подпись по требованиям Удостоверяющего центра ФНС России можно записать только на специальный защищённый носитель — токен. Он должен быть сертифицирован Федеральной службой безопасности Российской Федерации или Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. Токены выпускают компании, которые имеют соответствующие разрешения и лицензии на работу с криптографией. Цена таких носителей — от 1600 до 2500 рублей.