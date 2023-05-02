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Samsung запрещает сотрудникам использовать ChatGPT

Компания Samsung Electronics Co. запретила сотрудникам использовать ChatGPT, после того как обнаружила, что сотрудники загрузили конфиденциальный код на платформу, сообщает Bloomberg.

В понедельник компания из Сувона (Южная Корея) уведомила сотрудников одного из своих крупнейших подразделений о новой политике в служебной записке, с которой ознакомилось агентство Bloomberg News.

Компания обеспокоена тем, что данные, передаваемые на такие платформы искусственного интеллекта, как Google Bard и Bing, хранятся на внешних серверах, что затрудняет их извлечение и удаление, и в итоге могут стать известны другим пользователям, говорится в документе.

В прошлом месяце компания провела опрос об использовании инструментов искусственного интеллекта внутри компании и сообщила, что 65% респондентов считают, что такие сервисы представляют угрозу безопасности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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