Samsung запрещает сотрудникам использовать ChatGPT

Компания Samsung Electronics Co. запретила сотрудникам использовать ChatGPT, после того как обнаружила, что сотрудники загрузили конфиденциальный код на платформу, сообщает Bloomberg.

В понедельник компания из Сувона (Южная Корея) уведомила сотрудников одного из своих крупнейших подразделений о новой политике в служебной записке, с которой ознакомилось агентство Bloomberg News.

Компания обеспокоена тем, что данные, передаваемые на такие платформы искусственного интеллекта, как Google Bard и Bing, хранятся на внешних серверах, что затрудняет их извлечение и удаление, и в итоге могут стать известны другим пользователям, говорится в документе.

В прошлом месяце компания провела опрос об использовании инструментов искусственного интеллекта внутри компании и сообщила, что 65% респондентов считают, что такие сервисы представляют угрозу безопасности.