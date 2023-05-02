Вознаграждать за продолжительный брак предложили в Госдуме

Выплаты должны получить супружеские пары после 20 лет брака. Об этом во вторник ТАСС сообщил один из разработчиков инициативы, заместитель руководителя фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.

«Мы считаем, что с учетом сложившейся ситуации, когда надо помогать, поддерживать материнство и детство, надо поддерживать и институт семьи, – сказал Нилов. – В преддверии праздника – Дня семьи, любви и верности [8 июля] – было бы правильно предложить рассмотреть федеральную инициативу для тех, кто находится долго в браке».

По его словам, если люди находятся в браке более 20 лет – им будем выплачивать по 20 тыс. каждому супругу без учета районных коэффициентов.