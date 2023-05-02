Новости

Вознаграждать за продолжительный брак предложили в Госдуме

Выплаты должны получить супружеские пары после 20 лет брака. Об этом во вторник ТАСС сообщил один из разработчиков инициативы, заместитель руководителя фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.

«Мы считаем, что с учетом сложившейся ситуации, когда надо помогать, поддерживать материнство и детство, надо поддерживать и институт семьи, – сказал Нилов. – В преддверии праздника – Дня семьи, любви и верности [8 июля] – было бы правильно предложить рассмотреть федеральную инициативу для тех, кто находится долго в браке».

По его словам, если люди находятся в браке более 20 лет – им будем выплачивать по 20 тыс. каждому супругу без учета районных коэффициентов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Есть ли "затоваривание" рынка новостроек?
«Затоваривания нет». Дмитрий Лясковский, Сбер – об особенностях иркутского рынка новостроек
Чем ЦБ не понравилась ипотека от застройщика под 0%
Стимул для спроса и продаж. ПСБ в Иркутске – о льготной ипотеке на вторичном рынке жилья
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес