Почти 400 млн рублей привлекла в систему профобразования Иркутская область в 2023 году

Три образовательные организации региона пополнили список участников федерального проекта (ФП) «Профессионалитет». Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Глава региона сообщил, что в Министерстве просвещения России подвели итоги конкурсного отбора среди организаций среднего профессионального образования (СПО) на получение субсидии из федерального бюджета. Всего подано 192 заявки.

Победителями объявлены 60 организаций, которые в 2023 году в рамках ФП «Профессионалитет» получат гранты в виде субсидий из федерального бюджета на оказание господдержки развития образовательных кластеров среднего профессионального образования. Среди получателей грантов – три образовательных организации из Иркутской области.

– Стало уже хорошей традицией, когда заявляются образовательные учреждения для участия в проекте «Профессионалитет» и получают дополнительное финансирование из федерального бюджета на оснащение своей базы. У нас в 2023 году уже реализуются кластеры проекта по направлениям «Энергетика» и «Металлургия». Еще три города региона – это Братск, Ангарск и Иркутск – выиграли очередной конкурс. В общей сложности Иркутская область привлекла по этому проекту в систему профобразования почти 400 млн рублей. В дальнейшем рассматриваем участие в «Профессионалитете» также по авиационному и железнодорожному направлениям. Хочу поблагодарить команды, которые участвовали в этом отборе. Хорошая работа проведена в интересах наших студентов, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Победителем в лоте «Туризм и сфера услуг» стал Братский торгово-технологический техникум

Учреждение получит федеральный грант в размере 70 млн рублей. Сетевыми организациями нового кластера станут еще три профессиональные организации: Усть-Кутский промышленный техникум, Чунский многопрофильный техникум и Братский профессиональный техникум. Участниками-партнерами из числа работодателей являются АО «Падун-хлеб», ООО «Магнат», ИП Лоскутова. С 1 сентября 2023 года в организациях этого образовательного кластера приступят к реализации образовательных программ «Профессионалитета»: «Повар, кондитер», «Поварское и кондитерское дело», «Коммерция по отраслям», «Продавец, контролер-кассир».

Второй победитель – Ангарский педагогический колледж

Он получит федеральный грант в размере 60,5 млн рублей в отрасли «Педагогика». Сетевыми образовательными организациями являются Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова и Киренский профессионально-педагогический колледж. Организациями-работодателями этого кластера стали средние школы г. Ангарска №38 и 14, СОШ с углубленным изучением английского языка № 27 г. Ангарска, а также три ангарских детских сада: №101, 76 и №44 «Веснушки».

Еще один новый участник «Профессионалитета» от Приангарья – колледж Байкальского государственного университета

Федеральный грант также составит 60,5 млн рублей, сетевые образовательные организации СПО: Иркутский технологический колледж, Иркутский техникум экономики и права, организациями-работодателями стали: ГУ МВД России по Иркутской области, Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Иркутской области, ГУФСИН России по Иркутской области. Обучать студентов будут по программам «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям), «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность», «Документационное обеспечение управления и архивоведение».

Напомним, к реализации федерального проекта «Профессионалитет» приступили в 2022 году. Гранты в виде субсидий из федерального бюджета расходуются базовыми организациями образовательных кластеров на капитальный ремонт учебной и производственной инфраструктуры, переоснащение новым оборудованием и программное обеспечение образовательного процесса.