«Обновление будет глобальным». Иван Матвеев – о масштабной реновации отелей и ресторанов

«Без развития инфраструктуры туристический рынок будет топтаться на месте». Так считает Иван Матвеев, возглавивший ассоциацию «Байкальская Виза»* в непростой для отрасли период.

В эксклюзивном интервью Газете Дело предприниматель рассказал, как он координирует работу огромного объединения, с учётом того, что каждый член Ассоциации ведёт самостоятельную политику, почему было принято решение о масштабной реновации отелей и ресторанов, что надо сделать, чтобы Иркутск стал более привлекательным для туристов, а также, как давалось ему погружение в дела ассоциации после «ухода» отца.

Интервью с Иваном Матвеевым вы сможете прочитать уже скоро, а сегодня мы предлагаем посмотреть самые яркие моменты нашей беседы.

* В Ассоциацию «Байкальская Виза» входят 10 ресторанов, 4 отеля, 2 теплохода и туристическая компания