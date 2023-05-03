Уровень удовлетворенности зарплатой снизился в Иркутской области

Служба исследований hh.ru выяснила, довольны ли работники Иркутской области текущим уровнем заработной платы, и на сколько она должна увеличиться, по мнению тех, кто считает свою зарплату низкой.

Только 25% опрошенных работников Иркутской области сообщили, что их вполне устраивает уровень текущей заработной платы (в целом по стране этот показатель немного выше – 26%). По сравнению с 2022 годом доля довольных зарплатой упала в регионе на 11 п.п.

Еще 75% респондентов заявили, что они недовольны своей зарплатой и считают, что она должна быть больше (доля таких ответов за год выросла на 14 п.п.). Для сравнения, в целом по России, 71% работников недовольны оплатой своего труда.

Чаще прочих своей зарплатой удовлетворены представители профессиональных сфер «Безопасность» (35%), а также «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Информационные технологии» (по 30%). Доля тех, кого не устраивает текущая зарплата, наиболее высока в сферах «Медицина, фармацевтика» (84%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (80%) и «Юристы» (76%).

Почти половина (45%) иркутян, которых не устраивает зарплата, считают, что она должна вырасти в два раза и более. Каждый четвертый (26%) хотел бы повышения на 40-50% от текущего уровня, еще 26% – на 20-40%, а 2% хватило бы увеличения зарплаты в пределах 20%.

Доля тех, кто мечтает об увеличении зарплаты как минимум в два раза, наиболее высока среди ИТ-специалистов (56%), работников науки и образования и юристов (по 54%).