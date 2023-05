Крах First Republic вызвал распродажу акций региональных банков США

Акции нескольких региональных кредиторов упали в понедельник после краха First Republic Bank (FRC.N), ставшего третьей крупной жертвой крупнейшего кризиса, поразившего банковский сектор США с 2008 года, сообщает зарубежное издание Reuters.

Банковские потрясения начались после закрытия Silicon Valley Bank и Signature Bank в марте, что заставило вкладчиков бежать от региональных кредиторов и подогрело опасения, что кризис может охватить и другие средние банки, считают эксперты.

Индекс региональных банков KBW (.KRX) в понедельник упал на 2,7%, достигнув минимума сессии, а акции Citizens Financial Group (CFG.N), PNC Financial Services Group (PNC.N), Truist Financial Corp (TFC.N) и U.S. Bancorp (USB.N) упали на 3-7%. Valley National Bankcorp (VLY.O), владеющая Valley National Bank, потеряла более 20%.

Ранее в понедельник было объявлено о сделке, которая позволяет упорядоченно прекратить деятельность First Republic. По условиям сделки, JPMorgan Chase & Co (JPM.N) выплатит $10,6 млрд Федеральной службе страхования депозитов США (FDIC), которая взяла FRC под управление, за большую часть активов обанкротившегося банка.

Акции JPMorgan Chase выросли на 2,14%, в результате чего крупнейший американский банк стал лидером роста на Dow Jones (.DJI). На рынке опционов трейдеры по-прежнему осторожно относятся к большинству региональных банков, при этом 30-дневная подразумеваемая волатильность SPDR S&P Regional Banking ETF – показатель ожидаемых ближайших колебаний цен – в понедельник снизилась примерно на 2 пункта по сравнению с предыдущей неделей.