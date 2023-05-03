Фейковые приложения для покупки туров появились на маркетплейсах

Пользователи теряют сотни тысяч рублей, выясняли «Известия».

По словам экспертов по кибербезопасности, мошеннические приложения в маркетплейсах (даже официальных) – не редкость. Поэтому важно читать всю информацию о них, доступную в магазине.

– Отсутствие или небольшое количество отзывов, низкий рейтинг, ошибки в названии, описании или скриншотах – это первые признаки, которые должны вас насторожить. Кроме этого, стоит обратить внимание на разработчика, а именно — проверить, есть ли ссылки на это приложение на официальном сайте компании, – говорит консультант по информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Иван Булычев.

По его словам, мошенники используют разные методы для обхода системы проверки магазина – например, маскировку под настоящие приложения или использование уязвимостей в безопасности самого приложения. Кроме того, злоумышленники могут выложить в магазин приложение с безобидным функционалом, пройти проверку и потом изменить его функционал на вредоносный.

Впрочем, чаще всего такие приложения встречаются не в самих магазинах: люди находят их по ссылкам в SMS или Telegram. Переходить по ним не нужно, обычно их рассылают мошенники, предупреждает заместитель генерального директора Группы Т1 по технологическому развитию Антон Якимов.