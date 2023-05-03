Спрос на работников 14-18 лет подскочил в России

В апреле 2023 года число вакансий для кандидатов от 14 лет на платформе «Авито Работа» выросло на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, рассказал «Известиям» управляющий директор ресурса Артем Кумпель. По его словам, больше всего предложений для людей от 14 лет представлено в продажах, административной работе и сфере обслуживания.

Тенденцию подтвердили в hh.ru. По данным платформы, в марте 2023-го работодатели направили соискателям возраста 14-18 лет на 75% больше приглашений на собеседования, чем годом ранее, – их число возросло до 328,8 тыс.

– Часто подростков берут на вакансии курьеров, промоутеров, аниматоров, массовки для телешоу, ассистентов в детских кружках и секциях. Также они работают операторами кол-центров, копирайтерами или упаковщиками-стикеровщиками, – отметил заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков.

Кроме того, подростки рассматривают вакансии работников кухни, официантов и помощников вожатых в детских лагерях, добавили в SuperJob. По данным платформы, зарплаты в этом сегменте варьируются в диапазоне от 12 до 50 тыс. рублей.