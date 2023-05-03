Турпоток из России в Турцию летом вырастет на 50%

По 37 маршрутам запланировано 630 рейсов еженедельно, сообщают «Известия» со ссылкой на слова первого замминистра транспорта РФ Андрея Костюка в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

«Количество рейсов увеличится по сравнению с прошлым летом на 50%, по 62 маршрутам запланировано более 720 рейсов в неделю. Также подтвердили поступившие заявки турецкие перевозчики на полеты между Россией и Турцией», – сказал замминистра.

В этом году список международных аэропортов пополнится Ижевском, Тобольском и Норильском.