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Майские распродажи: индекс МосБиржи упал на 2% на высоких оборотах

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Май с первого же торгового дня подтвердил статус одного из самых худших месяцев для акций. Индекс МосБиржи потерял почти 2% на высоких оборотах: объемы торгов подскочили до 71 млрд руб..

– В составе индекса МосБиржи в плюсе закрывались акции лишь двух компаний: Сбера на фоне ожиданий дивидендной отсечки, а также Полюса из-за отскока цен на золото, – говорится в отчёте БКС.

Среди негативных факторов эксперты отмечают снижение цен на нефть Brent на 5,2%, падение Bloomberg Commodity Index на 1,3%, укрепление рубля до 79,6, снижение ключевых европейских и американских индексов.

Резкое ухудшения сентимента  сразу же транслировалось в существенном провале многих акций третьего эшелона, которые ранее выстреливали без новостей. Так, во вторник потери более 5% понесли сразу 69 акций. А 13 бумаг упали на 10% и выше. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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