Доходы жителей Иркутской области выросли на 14,7%

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума снизилась по сравнению с предыдущим годом на 39,5 тыс. человек, сообщает Иркутскстат со ссылкой на Минтруд региона.

Министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков отметил, что в 2022 году в Приангарье трудоустроено более 41 тыс. человек. Заключено 7,2 тыс. социальных контрактов, общий охват господдержки в рамках этого механизма с учетом членов семей составил более 25 тыс. человек.

– Среднедушевые денежные доходы населения Иркутской области выросли за 2022 год на 14,7%, среднемесячная заработная плата работников организаций на 16,2%. По уровню среднемесячной заработной платы регион занимает 18-е место в стране и 2-е место в Сибирском федеральном округе, – говорит Кирилл Клоков.