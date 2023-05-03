Новости

Доходы жителей Иркутской области выросли на 14,7%

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума снизилась по сравнению с предыдущим годом на 39,5 тыс. человек, сообщает Иркутскстат со ссылкой на Минтруд региона.

Министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков отметил, что в 2022 году в Приангарье трудоустроено более 41 тыс. человек. Заключено 7,2 тыс. социальных контрактов, общий охват господдержки в рамках этого механизма с учетом членов семей составил более 25 тыс. человек.

– Среднедушевые денежные доходы населения Иркутской области выросли за 2022 год на 14,7%, среднемесячная заработная плата работников организаций на 16,2%. По уровню среднемесячной заработной платы регион занимает 18-е место в стране и 2-е место в Сибирском федеральном округе, – говорит Кирилл Клоков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Есть ли "затоваривание" рынка новостроек?
Сергей Алтынников: «65% кредитов на новостройки выдаётся по семейной ипотеке»
«Затоваривания нет». Дмитрий Лясковский, Сбер – об особенностях иркутского рынка новостроек
Чем ЦБ не понравилась ипотека от застройщика под 0%
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес