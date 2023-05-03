Альфа-Банк защитит клиентов от мошенников при помощи обратной верификации

Альфа-Банк первым среди системно значимых банков запустил обратную верификацию сотрудников. Теперь клиенты могут быть абсолютно уверены, что им звонит сотрудник Альфа-Банка, а не мошенник. Если клиенту позвонит сотрудник Альфа-Банка, он сможет убедиться в том, что это не мошенник, сгенерировав в приложении Альфа-Банка уникальный одноразовый код.

Ссылка на страницу для генерации кода приходит в пуш-уведомлении и высвечивается на главном экране мобильного приложения. После этого клиент может попросить сотрудника назвать код – и таким образом верифицировать его.

Функция будет доступна на двух последних версиях приложений iOS, рекомендованных банком, а также в приложении на Андроид версии 11.60 и выше. Верификация сотрудника доступна именно в мобильном приложении. Сотрудник не будет отправлять СМС и просить клиента назвать код.

На первоначальном этапе клиенты смогут верифицировать сотрудников службы безопасности Альфа-Банка, позже у клиентов появится возможность идентифицировать любого сотрудника банка.

«Безопасность денег клиентов – главная ценность для нашего банка. Поэтому мы постоянно запускаем проекты, помогающие дополнительно их защитить. Мы всегда объясняем, что нельзя делиться персональными данными ни с кем, даже запустили отдельный раздел по кибербезопаности на сайте и игру «Симулятор мошенника». Сейчас можно будет верифицировать сотрудника банка в режиме реального времени. Более того, мы ведём переговоры с рядом банков и готовы делиться экспертизой для масштабирования проекта», — прокомментировал IT-директор Альфа-Банка Виталий Задорожный.