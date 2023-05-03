Сбер расширил льготные ипотечные программы со скидками от застройщиков

Теперь можно взять жилищный кредит по низкой ставке на покупку более дорогого жилья.

Ранее программа работала в пилотном режиме с участием ограниченного числа партнёров. Теперь Сбер распространил такую возможность на большее количество застройщиков.

Ранее по программам «Господдержка» и «Семейная ипотека» в Москве и области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области на льготных условиях можно было взять кредит максимум на 30 млн рублей, в остальных регионах — 15 млн под базовую ставку по программам.

Теперь в Сбере в рамках госпрограмм можно оформить кредит до 30 млн рублей в Москве, МО, СПб и ЛО, в других регионах — до 15 млн рублей с дисконтом к процентной ставке.

Взять ипотеку по госпрограммам можно как по базовой ставке, так и ниже, сохраняя для «Господдержки» минимальные 6,5%, для «Семейной ипотеки» — 4,5% На этих условиях можно купить жильё от застройщика как на этапе строительства, так и по договору купли-продажи.