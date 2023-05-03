Станислав Тывес: Cитуация на кредитном рынке в целом стабилизировалась

27 апреля в Москве прошла конференция «БАНКИ. ТРАНСФОРМАЦИЯ. ЭКОНОМИКА. 2.0», организованная холдингом РБК и рейтинговым агентством НКР. Участниками форума стали представители органов власти, топ-менеджеры крупнейших кредитных организаций страны и ведущие эксперты рынка.

Экспертная дискуссия велась в рамках нескольких тематических сессий, посвященных, в частности, запуску системы финансирования проектов технологического суверенитета и структурной адаптации российской экономики, новым тенденциям в банковской рознице, развитию долговых рынков, бизнес-партнерствам в различных отраслях, а также ряду других тем.

Заместитель Председателя Правления Банка Уралсиб Станислав Тывес выступил на сессии «Розница: новые контексты». Он отметил, что за последние месяцы ситуация на кредитном рынке в целом стабилизировалась, и население сейчас больше склоняется к потребительской модели поведения. Однако существуют несколько трендов, оказывающих влияние на развитие финансового рынка. Один из них – рост количества кредитов на одного заемщика в последние годы. Другой – работа в новых регуляторных условиях, направленных на снижение закредитованности и ограничивающих банки в выдаче долгосрочных беззалоговых кредитов. Эти ограничения вынуждают банки осваивать новые рыночные сегменты.