Дальневосточный банк вырос на 10 пунктов в медиарейтинге российских банков

По итогам марта 2023 года Дальневосточный банк поднялся на 10 пунктов и занял 26-е место в рейтинге ТОП-50 российских банков по версии компании «Медиалогия». Эксперты отметили, что его перемещение стало одним из самых заметных. Среди наиболее цитируемых информационных поводов — пакет «Смарт», представленный Дальневосточным банком в рамках расширения линейки пакетов услуг РКО для предпринимателей, который включает полный набор услуг, необходимых для ведения бизнеса.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», состоящей на данный момент из более чем 83 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. Основой рейтинга является МедиаИндекс — показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании. Чем выше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие организации в СМИ.