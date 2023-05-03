ПСБ запустил для клиентов новый сервис «Пульс инвестора»

ПСБ предоставил частным инвесторам новый сервис «Пульс инвестора», который позволяет учитывать предпочтения других клиентов при формировании инвестиционного портфеля и принятии собственных инвестиционных решений.

Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту достаточно зайти в приложение ПСБ-Инвестиции в раздел «Идеи» и выбрать вкладку «Пульс инвестора». В разделе отображается общая структура портфеля всех клиентов банка – физических лиц. Выделены доли наиболее популярных типов финансовых инструментов – акций, облигаций, фондов, валют. Для каждого типа указаны ТОП-20 активов, имеющих максимальную долю в клиентских портфелях.

С помощью фильтра можно выбрать интересующий диапазон инвестирования, например, посмотреть, какие инструменты фондового рынка чаще всего выбирают инвесторы с портфелями от 1 до 3 млн рублей. Также сервис позволяет определить отраслевые предпочтения других инвесторов - финансы, нефть и газ, металлы и добыча, электроэнергетика и др. Вся информация по структуре портфелей представлена в обобщенном и обезличенном виде. Обеспечен простой переход в заявку на сделку.

Сервисом могут воспользоваться клиенты, у которых в ПСБ открыт брокерский или индивидуальный инвестиционный счет.

«В новых условиях у частных инвесторов, независимо от их риск-аппетита и уровня капитала, возросла потребность не только в качественной оперативной аналитике, но и дополнительных инструментах, позволяющих быстро ориентироваться в рыночной ситуации. Уже доступные в нашем приложении сервисы - торговые идеи, новостная лента, аналитические обзоры экспертов ПСБ, робот-советник - позволяют более взвешенно принимать инвестиционные решения. Новый инструмент «Пульс инвестора» поможет сопоставить эти решения с выбором других клиентов. Сервис будет полезен как для начинающих, так и для опытных инвесторов. С его помощью наши клиенты расширят свой угол зрения на рынок и получат больше информации для понимания тех или иных движений рынка», - отметил старший вице-президент - директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

«Пульс инвестора» доступен в последней версии приложения ПСБ-Инвестиции (версия 1.2.18 и выше) на всех типах устройств.