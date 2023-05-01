ПСБ: в условиях санкций бизнес наших клиентов продемонстрировал рост до 40%

ПСБ в рамках Форума-выставки "Госзаказ", проходившем в технопарке "Сколково", провел круглый стол на тему "Бизнес в условиях санкций: перспективы и новые возможности", где представители банка отметили значительный рост деятельности своих бизнес-клиентов, несмотря на санкции.

Открывая встречу, модератор круглого стола Алексей Анаисов, вице-президент, директор департамента малого и среднего бизнеса в Москве ПСБ, отметил беспрецедентные санкционные условия, в которых в настоящее время продолжает работать бизнес. Так, международные ограничительные меры коснулись более 70% компаний в России. Они сталкиваются с различными вызовами, среди которых - рост себестоимости, перестраивание логистики, создание новых цепочек поставок и другие задачи, требующие быстрого решения.

"Тем не менее, как показал анализ деятельности наших клиентов, несмотря на очевидные сложности, в отдельных отраслях, среди которых - производство лекарственных средств, готовых металлических изделий, машин и специального оборудования, одежды, продуктов питания, а также производство компьютерных, электронных и оптических изделий был отмечен рост, достигающий 40%", - сказал Алексей Анаисов,

Быстрая адаптация к новым условиям и трансформация деятельности позволили многим компаниям выйти на новый уровень развития, занять недоступные ранее ниши и выстроить выгодное сотрудничество с партнерами как из России, так и из дружественных стран, что в целом способствует росту в различных сферах деятельности и поддержке экономики страны.

В ходе обсуждений было отмечено, что в сложных экономических условиях важную роль сыграли также государственные меры поддержки бизнеса, поэтому особое внимание было уделено действующим программам господдержки предпринимателей, включая сроки их действия, размеры ставок по льготным и стандартным кредитам, условия их получения и требования к заемщикам.

"Поддержка государства позволила обеспечить комфортный размер кредитных ставок для бизнеса: сейчас предприятия имеют возможность получить кредит по льготным ставкам не более 5%, а учитывая многочисленные как федеральные, так и региональные меры содействия малому и среднему бизнесу, компании всегда могут рассчитывать на выгодные условия финансирования своей деятельности на оборотные или инвестиционные цели", - отметил Антон Белов, заместитель директора департамента среднего и малого бизнеса в Москве ПСБ.

В круглом столе приняли участие представители Правительства Москвы, компании, работающие в сфере промышленного производства, коммерческой недвижимости, медицинских услуг, производители одежды, продуктов питания и напитков, а также фармпрепаратов, предприятия, занятые в сфере общественного питания.