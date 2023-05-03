Иркутяне смогут увидеть премьеру сериала «Спасти единственного сына» в онлайн-кинотеатре KION с 12 мая

В мае линейка KION Originals пополнится сериалом Николая Хомерики «Спасти единственного сына» совместного производства с каналом НТВ. Это проект о хирурге Лике Булатовой, узнавшей, что ее сын попал в плен к террористам. Главные роли исполнили Анна Ардова, Алексей Серебряков, Нино Нинидзе, Дмитрий Чеботарев и Валерий Степанов. Премьера истории о силе родительской любви «Спасти единственного сына» состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION экосистемы МТС.

Врач Лика Булатова (Анна Ардова) узнает, что ее сын Василий (Валерий Степанов) пропал во время отдыха в Греции. Следователи ФСБ подозревают, что Василий присоединился к сирийским боевикам. Лика уверена: ее сына похитили. Лика находит и просит о помощи биологического отца Василия Павла (Алексей Серебряков). Павел тоже врач, но его карьера и личная жизнь не сложились, и у него – проблемы с законом. Вместе они отправляются в чужую страну, где ведут опасные поиски, попадают в зону боевых действий и каждый день они смертельно рискуют, обретая новый смысл жизни. У них одна цель — спасти единственного сына, вытащить его из плена живым.

Пока Лика разыскивает Василия, он остается в плену в горной деревне. Боевики перепутали его с другим молодым человеком – военным специалистом, и похитили во время отдыха на курорте. Его уже готовы были убить, но Василий, ветеринар по профессии, увидел больного сокола Барса – любимую игрушку главы террористов – и предложил вылечить птицу, тем самым сохранив себе жизнь.

Режиссер сериала Николай Хомерики, привыкший исследовать структуру современной российской семьи, уделяет большое внимание не только опасному путешествию и спасению из плена, а истории личной жизни Лики, силе материнской любви и женской солидарности. «Мы сняли этот проект о любви, побеждающей все, о любви, дающей силы жить и бороться за любимых, – говорит продюсер Наталья Лазарева. – Это был творческий поиск, как в создании любой кинокартины. Нам надо было создать мир, отличающийся от нашего, показать непростой процесс соприкосновения двух разных культур, показать, как характер русской женщины с его невероятной силой, способностью сострадать и умением не сдаваться, проявляется в непривычных и сложных обстоятельствах. Одним из залогов успеха фильма всегда является попадание актера в роль. На мой взгляд нам это удалось. Анна Ардова, нежная и одновременно сильная, воплотила образ русской женщины в широком смысле этого слова. А герой Алексея Серебрякова Павел – человек с непростой судьбой, со всеми недостатками и одновременно с широтой души и способностью к подвигу».

Производством проекта занималась компания «Всемирные русские студии» по заказу KION и телеканала НТВ. Проект был представлен в рамках внеконкурсной программы «Первая серия» 45-го Московского Международного кинофестиваля.

Николай Хомерики — режиссер авторского кино, уже работавший с KION над четвертым сезоном популярного сериала «Тест на беременность». В 2005 году он получил второй приз конкурса короткометражного кино Каннского кинофестиваля за фильм «Вдвоем», там же показали его полнометражные картины «977» (2006) и «Сказка про темноту» (2009). С тех пор картины Хомерики не раз покоряли российский прокат и кинофестивали, а его последний на данный момент полнометражный фильм «Море волнуется раз» (2021) победил в конкурсе фестиваля «Кинотавр».

В главных ролях: Анна Ардова («Свободные отношения»), Алексей Серебряков («Единица Монтевидео»), Валерий Степанов («Море волнуется раз»), Нино Нинидзе («Сергий против нечисти: Шабаш») и Дмитрий Чеботарёв («Поехавшая»). Сценарий и идея проекта принадлежат Арифу Алиеву («Кавказский пленник»), за операторскую работу отвечали Шандор Беркеши («Небесные жены луговых мари») и Улугбек Хамраев («Мажор»).

Анна Ардова, актриса: «Для меня на съемках оказалось самым сложным перебороть волнение. Я очень уважаю Алексея Серебрякова, и мне было ответственно и страшно работать с ним на одной площадке. Но волновалась я зря: мы с ним быстро подружились. Работать с Николаем Хомерики всегда очень интересно – он прекрасный, тактичный, тонкий режиссер. Роль Лики – врача-хирурга, сильной женщины, которая ради сына готова пойти на все, стала для меня очень трепетной работой».

Алексей Серебряков, актер: «Юрий Сапронов, продюсер проекта, собрал отличную команду: со мной в кадре были талантливые партнеры и мои друзья. С Николаем Хомерики мне всегда очень комфортно и интересно – мы с ним работали много раз. Коля – очень деликатный, тонкий и талантливый режиссер».

Николай Хомерики, режиссер: «В первую очередь, проект меня привлек темой: я тоже являюсь единственным сыном у мамы, поэтому могу представить себе, что происходит с матерью, когда неожиданно пропадает ее единственный сын. Также сценарный материал Арифа Алиева, где очень качественно прописана драматургия – работать с таким материалом, да еще и с такими артистами – ежедневный праздник».