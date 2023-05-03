Банк «Открытие» в первом квартале 2023 года начислил сберегателям 10 млрд рублей процентов

Начисления процентов по вкладам клиентам банка «Открытие» за первый квартал составили 6,9 миллиарда рублей, по накопительным счетам – 3,1 миллиарда. Каждую секунду банк начислял сберегателям в качестве процентов порядка 925 рублей по вкладам и 445 рублей по накопительным счетам*.

Средний чек депозита в банке по итогам первого квартала достиг отметки 690 тысяч рублей, средний чек накопительного счета – 235 тысяч.

Около 40% вкладчиков имеют также накопительный счет, среди владельцев накопительных счетов вклады есть у 24%.

55% вкладов в первом квартале в банке держали женщины, по сумме доля их депозитов составила 60%. Женщины также преобладали среди владельцев накопительных счетов (56%), но по размещенным на счетах суммам доминировали мужчины (52%) за счет большего среднего чека.

Открывать сберегательные продукты клиенты предпочитали онлайн – в январе-марте 2023 года 52% вкладов и 77% накопительных счетов были оформлены дистанционно.

Более подробно с условиями вкладов и накопительных счетов «Открытия» можно ознакомиться на сайте банка.

* Сумма начисляемых процентов на портфель вкладов и накопительных счетов.