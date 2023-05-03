Солнце – лучший мотиватор к работе

Перемена погоды влияет на работоспособность 37% россиян, при этом солнце мотивирует к труду лучше, чем ненастье. Среди россиян с высоким заработком меньше всего тех, чья эффективность зависит от атмосферных явлений. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В том, что на их работоспособность влияет перемена погоды, признаются 37% россиян, тогда как почти каждый второй (48%) не чувствует связи между ситуацией за окном и своей мотивацией. Чем больше зарабатывают респонденты, тем реже перемена погоды влияет на их работоспособность: если среди россиян с доходом менее 30 тыс. руб. метеочувствительными себя считают 45%, то среди опрошенных, зарабатывающих свыше 80 тыс. руб., – 36%.

Солнце – лучший мотиватор: 37% россиян отмечают, что работают лучше, когда за окном ясно и солнечно. Каждый пятый (22%) более эффективен в плохую погоду. В комментариях опрошенные признаются, что поскольку дождь, снег, ветер и прочие неприятные природные явления не вызывают у них желания пойти прогуляться, то сосредоточиться на делах бывает проще. 4 из 10 россиян затруднились ответить однозначно: «Мне все равно, что там на улице: если нужно работать, то работаю». О повышенной работоспособности во время циклона чаще всего сообщают респонденты с доходом менее 30 тыс. руб. (28%).