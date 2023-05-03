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Дорожную разметку обновляют в Иркутске

На магистральных и центральных улицах Иркутска обновляют дорожную разметку. Об этом рассказали в мэрии.

Новую разметку уже нанесли на участках улиц Российская, 5-й Армии, Нижняя Набережная, Марата, Канадзавы, Советская, 3-го Июля, Рабочая, Чкалова, Седова, Ленина, Сухэ-Батора, Польских Повстанцев, Сурикова, Карла Маркса, Декабрьских Событий, Байкальская, Мира, Авиастроителей, на Байкальском кольце и Маратовской развязке, бульваре Гагарина, проспекте Маршала Жукова вокруг сквера имени Кирова.

На объектах, которые отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», разметку сделают после окончания работ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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