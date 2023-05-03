Вопросы развития Иркутского релейного завода обсудили губернатор и гендиректор предприятия

Перспективы развития обсудили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор АО «Иркутский релейный завод» Виктор Максименко. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Одним из основных вопросов является кадровая потребность предприятия. Постоянный мониторинг в этом направлении проводит министерство экономического развития и промышленности региона. Губернатору сообщили, что на сегодняшний день в штате предприятия 549 сотрудников, за последние два года численность специалистов увеличилась на 90 человек.

– Сегодня проговорили пути развития, предложил Иркутскому релейному заводу рассмотреть возможность участия в федеральном проекте «Профессионалитет». Есть потребность в персонале, люди идут на предприятие, в том числе, из Иркутского авиационного техникума. Поэтому поручил проработать вопрос по участию завода в федеральном проекте в качестве партнера. Участие в «Профессионалитете» позволит привлечь федеральное финансирование для обновления оборудования образовательного учреждения, а заводу получить квалифицированных рабочих, – рассказал Игорь Кобзев.

Также главе региона доложили: для подготовки новых специалистов на предприятии развита система наставничества, используется переподготовка кадров, повышение квалификации сотрудников, ротация кадров и адаптация вновь принятых специалистов. По итогам обучения работники проходят аттестацию, в 2022 году был обучен 61 работник завода, в настоящее время обучение проходят еще 29 сотрудников.

Во время посещения производственных цехов завода губернатор познакомился с сотрудниками, проработавшими на предприятии 45-50 лет.

– Это заслуженные специалисты, прочно связавшие свою судьбу с предприятием. Это вызывает огромное уважение! Они наставники для молодых специалистов, которых также много трудится на заводе. В следующем году буду рад поздравить всех работников предприятия с 90-летним юбилеем, – уточнил Игорь Кобзев.

Напомним, что Иркутский релейный завод – предприятие, специализирующееся на разработке и производстве изделий коммутационной техники, таких как электромагнитные реле, ленточные, комбинированные и радиочастотные соединители, малогабаритные переключатели и многое другое.