Средний срок выплаты потребительского кредита увеличился на полгода

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в марте 2023 года средний срок потребительского кредита составил 4,9 года, увеличившись на 0,5 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в марте 2022 года – 4,4 года).

При этом самый большой средний срок потребкредита в возрастной структуре заемщиков в марте 2023 года отмечен в диапазонах от 50 до 60 лет (5,5 лет), от 60 до 65 лет (5,4 года) и от 40 до 50 лет (5,2 года). В свою очередь, наименьший средний срок потребительского кредита был зафиксирован в возрастных группах до 30 лет: моложе 25 лет – 2,6 года и от 25 до 30 лет – 3,9 года.

В то же время наибольший рост среднего срока потребкредита был отмечен у заемщиков из возрастных групп старше 50 лет – на 0,5 года, а меньше всего данный показатель вырос у заемщиков моложе 25 лет (на 0,3 года).

Наибольший средний срок потребкредита в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) в марте 2023 года был продемонстрирован в Пермском крае, Иркутской области, Санкт-Петербурге и Москве (все – по 5,2 года), а наименьший – в Краснодарском крае (4,5 года).

При этом самая высокая динамика роста среднего срока потребкредита за прошедший год была зафиксирована в Санкт-Петербурге, Москве, а также Московской, Нижегородской и Самарской областях (все – на 0,6 года). В то же время, меньше всего средний срок потребкредита в топ-30 регионов вырос в Новосибирской области (на 0,3 года).

«Последний год средний срок потребкредитов растет практически непрерывно, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Увеличение срока кредитования обусловлено стремлением как банков, так и самих граждан к сокращению долговой нагрузки путем снижения ежемесячного платежа по потребкредитам. Иными словами, чем больше срок потребкредита, тем меньше заемщик платит по нему каждый месяц. При этом стоит отметить, что потребкредиты по-прежнему выдаются, прежде всего, заемщикам приемлемого кредитного качества, значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне».