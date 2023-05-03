Доллар ниже 79. Что дальше?

Курс доллара опустился ниже 79 рублей в среду. Российская валюта укрепляется несмотря на снижение цен на нефть до $74 за баррель Brent – минимума с 24 марта.

Эксперты БКС Мир инвестиций отмечают, что дисконт российской Urals к Brent продолжил сокращаться и в апреле достиг $26,3 с барреля против $31,3 в марте и $33,7 в феврале. Это минимальный уровень с момента введения потолка цен на российскую нефть в декабре 2022 г.



– Технически курс USD/RUB пробивает среднесрочный растущий тренд последних месяцев, что говорит о возможном продолжении укрепления рубля с возвратом к уровням 76-77, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.