Новости

Доллар ниже 79. Что дальше?

Курс доллара опустился ниже 79 рублей в среду. Российская валюта укрепляется несмотря на снижение цен на нефть до $74 за баррель Brent – минимума с 24 марта.

Эксперты БКС Мир инвестиций отмечают, что дисконт российской Urals к Brent продолжил сокращаться и в апреле достиг $26,3 с барреля против $31,3 в марте и $33,7 в феврале. Это минимальный уровень с момента введения потолка цен на российскую нефть в декабре 2022 г.

– Технически курс USD/RUB пробивает среднесрочный растущий тренд последних месяцев, что говорит о возможном продолжении укрепления рубля с возвратом к уровням 76-77, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

Читайте также:

Прогноз курса доллара на 2–5 мая
2 мая 2023
Доллар вновь стал самой торгуемой валютой на российском рынке
28 апреля 2023

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Есть ли "затоваривание" рынка новостроек?
Сергей Алтынников: «65% кредитов на новостройки выдаётся по семейной ипотеке»
«Затоваривания нет». Дмитрий Лясковский, Сбер – об особенностях иркутского рынка новостроек
Чем ЦБ не понравилась ипотека от застройщика под 0%
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес