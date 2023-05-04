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ФРС повысила ставку до 5,25%. Что дальше?

Как и ожидалось, по итогам заседания ФРС увеличила процентную ставку на 0,25 п.п., до 5-5,25%. В этот раз в заявлении регулятора нет слов о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики, обращают внимание аналитики.

ФРС отметила умеренный рост американской экономики в I квартале. Рост рабочих мест в последние месяцы был сильным, уровень безработицы сохранился низким. Инфляция осталась повышенной.

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По словам председателя американского центробанка Джерома Пауэлла, решение о том, следует ли Федрезерву сделать паузу в цикле ужесточения политики, будет принято на июньском заседании. По сравнению с мартом ситуация в банковском секторе США улучшилась. Кредитные условия ужесточились, и мартовский банковский кризис усугубил ситуацию. Это, вероятно, будет иметь последствия для экономики, однако их степень остается неопределенной.

Процесс возврата инфляции к целевому показателю 2% далек от завершения, и для дальнейшего замедления темпов роста потребительских цен, вероятно, потребуется ослабление рынка труда. Прогноз FOMC по инфляции не допускают возможности снижения ставки в ближайшие месяцы, пояснил Пауэлл.

По мнению экспертов БКС Мир инвестиций, заявления ФРС — умеренно-позитивные.

– Важный момент – замедление инфляции и готовность к приостановке повышения ставок. Согласно прогнозу сервиса CME FedWatch, с вероятностью свыше в июне ключевая ставка может не измениться. Осенью возможно ее снижение, пока ФРС конкретных заявлений не сделала, – подчеркивают эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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