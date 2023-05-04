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Основное падение еще впереди. Известный миллиардер предрекает снижение рынка акций

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Известный миллиардер Леон Куперман выступил с новым предостережением: S&P 500 упадет по итогам года и не поднимется еще долгое время.

Как отмечают эксперты БКС, Леон Куперман был одним из тех, кто предсказывал всплеск инфляции после накачки 2020 г. и разворот к росту ставки ФРС, даже когда сам Федрезерв это отрицал. Миллиардер предсказывал обрушение рынка США еще в 2021 г.  Ему принадлежит family office (управляющая компания) Omega Advisors с активами $3 млрд.

В недавнем интервью для Bloomberg инвестор и миллиардер снова выступил с суровым прогнозом. С его слов, основное падение S&P 500 еще впереди. Цель до конца этого года — 3100 пунктов (-25%). Еще один прогноз от Купермана: исторические максимумы в США (4800 пунктов незадолго до февраля 2022 г.) будут второй раз достигнуты «не скоро». Он закладывает темпы восстановления S&P 500 ниже обычного.

Причина такого взгляда — текущий банковский кризис США, несвоевременные решения ФРС и проблема дефицита бюджета. Куперан полагает, что Америку ждет рецессия и классический финансовый кризис.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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