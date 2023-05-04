Объем «просрочки» по ипотеке показывает максимальный рост за два года

В 2023 году ЦБ РФ принял меры по ограничению «нулевой ипотеки». Опасения регулятора имеют основания: в 1 кв. 2023 года отмечен максимальный квартальный прирост «просрочки» за последние два года. Эксперты Циан.Аналитики проанализировали рынок ипотечного кредитования в 2023 году и выяснили, к каким последствиям уже привел отказ от «нулевых» ставок.

В 1 квартале 2023 года задолженность россиян по ипотечным кредитам на новостройки выросла на 4% и составила 3,5 трлн рублей. Квартальный прирост долга замедлился вместе со снижением числа сделок: +4% в 1 кв.2023 против 6,6% в 4 кв.2022 года и 7,5% в 3 кв.2022 г. Несмотря на максимальный прирост «плохих» долгов за три года, просрочка по кредитам на новостройки составляет всего 0,14% по итогам 1 квартала 2023 года. Это сопоставимо с 4 кварталом 2022 года. А в сравнении с 1 кварталом 2022 года качество текущего портфеля выше: год назад доля «плохой» задолженности среди покупателей новостроек была 0,27%, – отмечают аналитики.

Эксперты ЦИАН обращают внимание, что рынок потерял пятую часть ипотечных заемщиков за квартал и 12% за год, несмотря на более низкие ставки. При этом основное снижение пришлось на первичный рынок. Причина – отказ застройщиков в 2023 году от «нулевых» ипотек.

Эксперты также обращают внимание на рост объемов выдачи ипотеки, это происходит за счет роста цен, а не за счет увеличения количества выданных кредитов.

– Количество оформленных ипотек (346 тыс.) немного выше выдачи в 1 кв.2020 года (332 тыс.), когда программ субсидирования еще не было. Но за счет роста цен на 82% за этот период, объемы кредитования стали выше в полтора раза, – резюмируют эксперты.