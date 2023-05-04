Новости

250-метровый салют увидят шелеховчане 9 мая

В честь памятной даты в городе устроят фейерверк – яркие огни поднимутся на высоту до 250 метров. Представление начнется в 22:30 и продлится 5 минут. Салют станет подарком Шелехову от Иркутского алюминиевого завода РУСАЛа.

Организаторы отмечают, что огни будут видны из разных точек города, а также приглашают на салют жителей соседних населенных пунктов – Иркутска, Ангарска и поселков Шелеховского района.

Яркие салюты – визитная карточка Шелехова. По традиции самые впечатляющие фейерверки проходят в городе при поддержке РУСАЛа 9 мая, в День города и День металлурга.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Есть ли "затоваривание" рынка новостроек?
Индивидуальные особенности. Дмитрий Кузнецов – о рынке ИЖС и его независимости от общих тенденций
Сергей Алтынников: «65% кредитов на новостройки выдаётся по семейной ипотеке»
«Затоваривания нет». Дмитрий Лясковский, Сбер – об особенностях иркутского рынка новостроек
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес