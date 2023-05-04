Работодатели Иркутской области заинтересовались соискателями старше 50 лет

Служба исследований hh.ru проанализировала приглашения на вакансии и выяснила, как за последний год изменилось отношение работодателей Иркутской области к соискателям старшего возраста.

Чаще всего работодатели Иркутской области приглашают на собеседования соискателей в возрасте от 19 до 30 лет – на них приходится половина от всех приглашений в марте 2023 года (51%). Вторая по популярности у работодателей категория – это соискатели в возрасте от 31 года до 40 лет (29%). На соискателей от 41 года до 50 лет приходится 12% приглашений. Еще по 4% приглашений были отправлены соискателям 14-18 лет и соискателям от 51 года и старше.

Если сравнить март 2023 и март 2022 года, то становится очевидным возрастающий интерес работодателей Иркутской области к соискателям более старшего возраста. Так, количество приглашений, направленных соискателям старше 50 лет, выросло на 71% (с 2,2 тысячи до 3,9 тысяч), то есть, почти в два раза. При этом, по группе 41-50 лет также заметен высокий рост числа приглашений на собеседования (+37%).

«Основная причина изменений в приоритетах работодателей – реакция на демографическую ситуацию, которая привела к сокращению доли молодых соискателей и постарению трудовых ресурсов. По данным Росстата, за 2022 год количество работников моложе 35 лет сократилось в стране на 1,3 млн человек. Это происходит на фоне высокого спроса на персонал и общего дефицита кадров. Сложившаяся ситуация формирует структурный сдвиг на российском рынке труда: работодатели, ранее более лояльные к молодым специалистам, теперь стали активнее приглашать соискателей 40+ и 50+», - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.